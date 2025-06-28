Глава Генштаба поблагодарил комбата "Биньямин" за службу – поселенцы обвиняют его в насилии

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил бригаду "Биньямин" после инцидента с применением насилия в отношении военнослужащих со стороны гражданских лиц-израильтян. Он поблагодарил бойцов бригады "Биньямин" за службу и подчеркнул, что всецело осуждает насилие против солдат ЦАХАЛа, бойцов МАГАВ и всех служб безопасности.

"Я ожидаю, что правоохранительные органы, судебные инстанции и органы социального обеспечения будут решительно бороться с этим явлением", – подчеркнул Эяль Замир, добавив, что он провел предварительное расследование инцидента и всецело поддерживает действия командиров.

"Здесь есть замечательные поселения, соблюдающие закон, и действия группы экстремистов прежде всего вредят населению, подрывают безопасность на этой территории и отвлекают военнослужащих от их ключевой задачи – предотвращения террора, – отметил глава Генштаба ЦАХАЛа. – Я глубоко уважаю вас, батальон и резервистов, которые раз за разом приходит на резервистскую службу".

Отметим, что в субботу вечером, по истечении шаббата, была опубликована и версия конфликта, изложенная поселенцами. Они указывают, что командир батальона открыл огонь боевыми патронами по подросткам, протестующим против ликвидации форпоста. По словам поселенцев, которые цитирует сайт религиозных сионистов "Сругим", в результате 14-летний подросток получил огнестрельное ранение средней степени тяжести.

По версии издания, в ночь на субботу офицер бригады "Биньямин" прибыл к поселенческому форпосту, созданному на хребте горы Хацор, с целью ликвидации форпоста. Он вышел из машины и начал стрелять боевыми патронами над головами шокированных подростков, угрожая всех убить. Произошла эскалация конфликта, в ходе которой по поселенцам стреляли газовыми и шумовыми гранатами, а также стрельба боевыми патронами.

14-летний подросток получил огнестрельное ранение корпуса, перелом плеча и повреждение легкого, он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого.

Поселенцы утверждают, что они получили информацию о намерении арабов сжечь форпост, поэтому они прибыли в форпост для его защиты. Около 22:00 на холм въехала машина с выключенными фарами. Поселенцы, решившие, что это арабы, поехали навстречу на своей машины. Прежде чем они доехали, водитель машины – командир секторального батальона – включил фары, вышел из машины и начал стрелять боевыми патронами над головами подростков, требуя лечь на землю.

В связи с сообщениями о стрельбе к месту были вызваны спасательные силы, жители соседних ферм и другие гражданские лица, которые также столкнулись со стрельбой со стороны военнослужащих ЦАХАЛа. Когда один из поселенцев начал снимать инцидент на телефон, командир батальона под угрозой оружия приказал ему перестать это делать.

Поселенцы категорически опровергают утверждения пресс-службы ЦАХАЛа о насилии, наезде, попытке удушения и бросании камней в солдат. Они также подчеркивают, что в ЦАХАЛе скрыли тот факт, что 14-летний подросток получил огнестрельное ранение и был эвакуирован в больницу.