Эдраи призвал жителей центральной части сектора Газы эвакуироваться в связи с действиями ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов в центральной части сектора Газы

Эдраи написал: "Всем жителям Газы в районах Нусейрат, Аз-Захраа, Ан-Нузха, Аль-Бади, Аль-Бусма, Аз-Захра, Аль-Бустани, Бадр, Абу Харира, Ар-Рауда и Ас-Сафа: ЦАХАЛ действует с полной силой в вашем районе для уничтожения инфраструктур террористических организаций".

"Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь на юг, в район Аль-Мауаси, и не возвращайтесь в опасные зоны боевых действий", – подчеркнул Эдраи.