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Израиль

Эдраи призвал жителей центральной части сектора Газы эвакуироваться в связи с действиями ЦАХАЛа

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июня 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 13:11
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов в центральной части сектора Газы

Эдраи написал: "Всем жителям Газы в районах Нусейрат, Аз-Захраа, Ан-Нузха, Аль-Бади, Аль-Бусма, Аз-Захра, Аль-Бустани, Бадр, Абу Харира, Ар-Рауда и Ас-Сафа: ЦАХАЛ действует с полной силой в вашем районе для уничтожения инфраструктур террористических организаций".

"Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь на юг, в район Аль-Мауаси, и не возвращайтесь в опасные зоны боевых действий", – подчеркнул Эдраи.

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