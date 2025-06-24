ЦАХАЛ публикует повторный призыв к эвакуации из Джабалии и других районов

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов на севере сектора Газы.

"Ко всем жителям сектора Газы, которые еще не покинули районы Джабалия аль-Балад и кварталы ан-Нахда, ар-Рауда и ат-Туфах, – гласит это сообщение. – ЦАХАЛ применяет значительную силу в этих районах для уничтожения потенциала террористических организаций. Ради вашей безопасности, немедленно эвакуируйтесь на юг в аль-Мауаси. Возвращение в зону боевых действий подвергает опасности ваши жизни".