СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать террориста ХАМАСа Хакама аль-Иссу

Израильские СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать Хакама аль-Иссу, террориста боевого крыла ХАМАСа, причастного к планированию резни 7 октября и одного из создателей тренировочных лагерей ХАМАСа.

Аль-Исса, по всей видимости, пострадал в результате авиаудара, но в системе безопасности все еще проверяют, был ли он ликвидирован. Источники в секторе Газы утверждают, что он был убит.