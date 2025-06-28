СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать террориста ХАМАСа Хакама аль-Иссу
время публикации: 28 июня 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 18:46
Израильские СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать Хакама аль-Иссу, террориста боевого крыла ХАМАСа, причастного к планированию резни 7 октября и одного из создателей тренировочных лагерей ХАМАСа.
Аль-Исса, по всей видимости, пострадал в результате авиаудара, но в системе безопасности все еще проверяют, был ли он ликвидирован. Источники в секторе Газы утверждают, что он был убит.