x
28 июня 2025
|
последняя новость: 19:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июня 2025
|
28 июня 2025
|
последняя новость: 19:51
28 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать террориста ХАМАСа Хакама аль-Иссу

ХАМАС
Террористы
время публикации: 28 июня 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 18:46
СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать террориста ХАМАСа Хакама аль-Иссу
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские СМИ сообщают о попытке ЦАХАЛа ликвидировать Хакама аль-Иссу, террориста боевого крыла ХАМАСа, причастного к планированию резни 7 октября и одного из создателей тренировочных лагерей ХАМАСа.

Аль-Исса, по всей видимости, пострадал в результате авиаудара, но в системе безопасности все еще проверяют, был ли он ликвидирован. Источники в секторе Газы утверждают, что он был убит.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook