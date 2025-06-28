x
28 июня 2025
|
последняя новость: 18:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июня 2025
|
28 июня 2025
|
последняя новость: 18:14
28 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Впервые за три недели семьи заложников проводят акцию в Тель-Авиве

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 июня 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 18:10
Эйнав Ценгаукер
Avshalom Sassoni/Flash90

В субботу, 28 июня, вечером, впервые за последние три недели, семьи заложников собрались на митинг в Тель-Авиве.

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, одного из заложников, удерживаемых террористами в Газе, сказала: "Наши дети выжили вопреки всем обстоятельствам, но они не продержатся долго. Если они не вернутся сейчас, они умрут в плену".

Она обратилась напрямую к Нетаниягу, сказав: "Премьер-министр это вы, а не Бен-Гвир или Смотрич. Так же, как вы приняли решение об операции в Иране, примите решение о возарщении моего Матана".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook