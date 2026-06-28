Комиссия по выбору судей утвердила назначение 68 судей в суды разных инстанций

В воскресенье комиссия по выбору судей под председательством министра юстиции Ярива Левина утвердила масштабный пакет назначений, предназначенных для улучшения работы судебной системы Израиля.

Были избраны десятки новых судей для окружных, мировых, семейных, ювенальных и транспортных судов. Кроме того, министр назначил ряд судей временно исполняющими обязанности судей окружных судов.

В окружные суды избраны Эфрат Ор-Элиас, Шели Айзенберг, Амит Ярив, Менахем Мизрахи, Нир Мишори Лев-Тов и Михаль Каплан-Рокман.

По завершении заседания министр юстиции Ярив Левин поздравил всех избранных и назначенных судей и пожелал им успехов в исполнении их обязанностей.