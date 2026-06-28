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Израиль

В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

Криминал
время публикации: 28 июня 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 19:53
В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

На улице Эцель в Тель-Авиве в результате вооруженного нападения ранен мужчина (примерно 67 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый доставлен в больницу "Ихилов", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Полиция сообщила, что мужчина был ранен в своей квартире. Ведется расследование обстоятельств и начат розыск подозреваемых.

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