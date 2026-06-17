Насилие в арабском секторе: в Калансуа ранен мужчина, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 01:57 поступило сообщение о вооруженном нападении в Калансуа. Мужчина в возрасте 55 лет получил тяжелые огнестрельные ранения.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.