Насилие в арабском секторе: в Калансуа ранен мужчина, он в тяжелом состоянии
время публикации: 17 июня 2026 г., 06:31 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 06:43
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 01:57 поступило сообщение о вооруженном нападении в Калансуа. Мужчина в возрасте 55 лет получил тяжелые огнестрельные ранения.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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