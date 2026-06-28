"Псевдоарабы" полиции задержали в районе Шхема двух активистов ХАМАСа

В ночь на воскресенье бойцы подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции МАГАВ при координации ШАБАКа провели операцию в лагерях палестинских беженцев Аскар и Рас аль-Айн в Шхеме, в зоне ответственности бригады "Шомрон", для задержания двух подозреваемых – активистов террористической организации ХАМАС.

В ходе операции силы одновременно прибыли к двум объектам, блокировали комплексы, вошли в здания и задержали обоих подозреваемых без чрезвычайных происшествий.

Одновременно еще одна группа бойцов МАГАВ действовала по дополнительному адресу в Шхеме, где был задержан подозреваемый в хранении оружия и взрывных устройств. Во время обыска были изъяты боеприпасы и различные средства, используемые для изготовления взрывных устройств.

Трое задержанных переданы для дальнейшего допроса в ШАБАК.