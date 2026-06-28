Коррупция в Беэр-Яакове: против заместителя мэра поданы обвинения

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против действующего заместителя мэра Беэр-Яакова Ноама Сасона и еще шести обвиняемых, включая подрядчиков и компании, по делу о коррупции при проведении муниципальных тендеров на миллионы шекелей.

Согласно обвинительному заключению, в 2019–2020 годах Сасон, занимавший должность заместителя главы местного совета и отвечавший за инженерный отдел, действовал в условиях грубого конфликта интересов, продвигая экономические интересы своего друга Гиоры Шабтая при реализации проектов по ремонту образовательных учреждений в Беэр-Яакове.

Используя свое служебное положение, статус и связи в муниципальном совете, Сасон способствовал получению Шабтаем и другими обвиняемыми муниципальных контрактов на сумму свыше одного миллиона шекелей. Кроме того, им вменяются преступления, связанные с отмыванием денег.

По второму эпизоду обвинения Сасон помог другому своему другу детства выиграть тендер на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях муниципалитета стоимостью в десятки тысяч шекелей, также действуя в условиях конфликта интересов и используя свое служебное положение.

Кроме того, Сасону и подрядчику в сфере пассажирских перевозок Элиягу Дауану, который является его близким другом и деловым партнером, предъявлено обвинение в мошенническом получении муниципального тендера на транспортные перевозки сроком на три года общей стоимостью более 20 миллионов шекелей. По версии следствия, комиссия министерства юстиции по предотвращению конфликта интересов запретила транспортной компании Дауана участвовать в тендере, поскольку Сасон и Дауан совместно владели земельным участком. После этого они формально расторгли партнерство путем продажи одним из них своих акций другому, однако, как утверждает обвинение, сделка была фиктивной, и фактически они продолжали совместно владеть землей. Впоследствии они создали еще одно совместное предприятие, связанное с другим земельным участком.

Согласно обвинительному заключению, во время расследования Сасон пришел в здание муниципалитета и устроил шумное выяснение отношений с главным инженером муниципального совета, которая дала показания полиции.

Ноаму Сасону предъявлены три обвинения, включающие мошенничество и злоупотребление доверием, получение имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах, дачу ложной присяги, угрозы и преследование свидетеля.

Гиора Шабтай обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием, получении имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах, посредничестве при даче взятки, отмывании денег и налоговых преступлениях на миллионы шекелей.

Остальным обвиняемым предъявлены обвинения в получении имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах, посредничестве при даче взятки, внесении ложных сведений в документы юридического лица, отмывании денег и других преступлениях.