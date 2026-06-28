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Израиль

Полиция проверяет подозрения о заминированной машине возле стадиона "Блюмфильд"

Полиция
Тель-Авив
время публикации: 28 июня 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 14:33
Полиция проверяет подозрения о заминированной машине возле стадиона "Блюмфильд"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция находится в состоянии повышенной боеготовности в связи с несколькими взрывами автомобилей в центре страны. Оперативные службы сообщают о появлении подозрений о наличии заминированного автомобиля в районе стадиона "Блюмфильд" в Яффо.

Место происшествия оцеплено, на место вызваны полицейские саперы. После проверки представители полиции сообщили, что подозрение не подтвердилось.

Напомним, ранее в воскресенье произошли взрывы автомобилей в Холоне и в Яффо.

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