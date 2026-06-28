Израильтянина, приехавшего в зону "А" за покупками, избили и отобрали у него машину
время публикации: 28 июня 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 17:41
Полиция округа Иудеи и Самарии сообщила, что мужчина в возрасте около 70 лет, житель района Шарона, в субботу вечером пешком добрался до перехода Элиягу с травмами ног и рассказал, что неподалеку от Калькилии его избили и отняли машину.
По словам пострадавшего, он приехал в зону "А", чтобы купить продукты, в том числе арбуз, но возле Калькилии на него напали несколько человек, которые повалили его на дорогу и угнали автомобиль.
Мужчина был доставлен в больницу, полиция начала расследование.
В полиции подчеркнули, что израильтянам запрещен въезд в зону "А", находящуюся под управлением Палестинской автономии. Посещение этих районов запрещено законом и сопряжено с риском для жизни.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025