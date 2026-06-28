x
28 июня 2026
|
последняя новость: 17:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 17:52
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильтянина, приехавшего в зону "А" за покупками, избили и отобрали у него машину

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 28 июня 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 17:41
Израильтянина, приехавшего в зону "А" за покупками, избили и отобрали у него машину
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция округа Иудеи и Самарии сообщила, что мужчина в возрасте около 70 лет, житель района Шарона, в субботу вечером пешком добрался до перехода Элиягу с травмами ног и рассказал, что неподалеку от Калькилии его избили и отняли машину.

По словам пострадавшего, он приехал в зону "А", чтобы купить продукты, в том числе арбуз, но возле Калькилии на него напали несколько человек, которые повалили его на дорогу и угнали автомобиль.

Мужчина был доставлен в больницу, полиция начала расследование.

В полиции подчеркнули, что израильтянам запрещен въезд в зону "А", находящуюся под управлением Палестинской автономии. Посещение этих районов запрещено законом и сопряжено с риском для жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025

ЦАХАЛ об инциденте в Шхеме: группа израильтян нарушила закон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2024

ЦАХАЛ был вынужден спасать израильтян, без согласования отправившихся в Шхем к гробнице Йосефа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2024

Теракт в Калькилии, тяжело ранен израильтянин