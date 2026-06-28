На 5-м шоссе в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 28 июня 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 17:10
На 5-й трассе, между развязками Кесем и Яркон, произошло столкновение между легковым автомобилем и мотоциклистом. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, его состояние оценивается как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026