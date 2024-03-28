Закон о призыве: правительство просит отсрочку, юрсоветник – прекратить финансирование йешив

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к БАГАЦу с просьбой на 30 дней продлить время для подготовки ответа по вопросу призыва "харедим", так как у правительства не было достаточно времени для достижения договоренностей из-за войны, но в этом вопросе был достигнут значительный прогресс.

"Вопрос равенств распределения бремени военной службы является важным вопросом для израильского общества и его будущего. Правительство намеревалось решить этот сложный вопрос, который не решался десятилетиями. В июне прошлого года правительство обязалось урегулировать проблему в течение девяти месяцев, но фактически в нашем распоряжении было три месяца. Нападение террористов 7 октября заставило нас мобилизовать все ресурсы и внимание на ведение войны", – говорится в ответе.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила свои рекомендации БАГАЦ отдельно. В них говорится, что 31 марта истекает срок действия предыдущих договоренности, в рамках которых студенты йешив не призывались в армию. С 1 апреля, если решение правительства не будет продлено, должен начаться призыв "харедим", но при этом власти смогут решать, как именно это делать.

Юридический советник также в своем заключении отметила, что правительство не может продолжать финансирование йешив, но может быть предоставлен промежуточный переходный период.