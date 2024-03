Агентство Associated Press получило престижную фотопремию за фото с телом Шани Лук

Агентство Associated Press заняло первое место в престижном фотоконкурсе Photographer of the Year (POY) в категории Team Picture Story of the Year – в этой категории премии присуждают за "командную работу фотографов, освещающих одну и ту же новость".

"Командой"-победительницей стала группа палестинских фотографов, сопровождавших террористов ХАМАС во время прорыва границы Израиля, похищения, убийств и изнасилований израильских граждан в "черную субботу" 7 октября. Проиллюстрирована номинация фотографией боевиков ХАМАСа, затащивших в джип полуобнаженную Шани Лук – находящуюся без сознания или уже убитую. Тело Шани, которая подверглась перед смертью ужасным пыткам, до сих пор не нашли, факт ее смерти был установлен по куску черепа девушки.

Фотокорреспонденты AP, включая сделавшего "фотографию-победительницу" Али Махмуда, сопровождали террористов "черной субботы" с самого начала, однако агентство утверждает, что они не знали и не могли знать о намерениях хамасовцев. В подборке также содержатся фотографии "страданий жителей сектора Газы" – взрывы над сектором, руины, окровавленные дети, трупы младенцев со склонившимися над ними заплаканными женщинами, летящие на Израиль ракеты, машина "Красного Креста", везущая освобождаемых израильских заложников к КПП "Рафиах", освобожденные в обмен на женщин и детей заключенные террористы в хамасовских повязках на головах, эвакуирующиеся с севера сектора Газы на юг мужчины, трупы маленьких детей – кроме фотографии с Шани Лук, боевики не показаны нигде.

Помимо фотографий палестинских "журналистов", в подборке АР фотографии журналистов израильских и зарубежных, запечатлевших тела погибших израильтян, расстрелянных в Сдероте, плач родителей убитого террористами лейтенанта ЦАХАЛа Яакова Элиана, укрывающихся от ракет жителей Ашкелона, изрешеченный пулями холодильник в кибуце Кисуфим, плачущая сестра Мапаль Адам, убитой на фестивале Nova, рядом с накрытым телом на носилках, израильские солдаты в секторе Газы и израильские танки в секторе Газы. На тринадцать фотографий палестинских фотографов – четыре фотографии трех израильских фотографов и три фотографии репортеров АР из Сенегала и Испании, снимавших в Израиле. Максимальное количество фотографий в подборке конкурса – 20. По этому перечню и по ссылке выше можно сделать вывод, какое впечатление о соразмерности действий ХАМАСа и Израиля получает неинформированный зритель.

Родители 22-летней Шани Николь Лук вместе с близкими еще четырех убитых террористами на фестивале Nova израильтян месяц назад подали иск к новостным агентствам AP и Reuters, обвиняя их в сотрудничестве с соучастниками преступлений ХАМАСа.

В иске, поданном пятью семьями, указывается, что 7 октября "журналисты и фотографы" этих агентств сопровождали террористов и документировали резню, устроенную террористами. "Они были соучастниками серьезных преступлений", – утверждают истцы. Родители погибших молодых людей выражают уверенность, что "журналистам" было заранее известно о планах ХАМАСа, так как они фиксировали происходящее с первых минут вторжения террористов, и они могли бы заранее проинформировать власти Израиля и попытаться предотвратить теракт.