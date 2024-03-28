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Израиль

ЦАХАЛ: в больнице "Шифа" ликвидирован "снабженец" Маруана Иссы, Махмуда Дэйфа и Яхьи Синуара

время публикации: 28 марта 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 20:54
ЦАХАЛ: в больнице "Шифа" ликвидирован "снабженец" Маруана Иссы, Махмуда Дэйфа и Яхьи Синуара
Пресс-служба ЦАХАЛа

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари объявил на проходившем в Тель-Авиве брифинге, что в ходе боев в больнице "Шифа" был ликвидирован Раад Табет, глава отдела кадров боевого крыла ХАМАСа и глава войск материально-технического обеспечения.

По данным израильских спецслужб, в Раад Табет отвечал за военное производство ХАМАСа; отвечал за проведение военных исследований и модернизацию вооружений.

Ликвидированный боевик в течение многих лет поддерживал прямую связь с Маруаном Иссой (ликвидирован ЦАХАЛом), главой военного крыла ХАМАСа Махмудом Дэйфом и Яхьей Синуаром.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение туннеля, тянувшегося с севера сектора до самого юга.

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