ЦАХАЛ: в больнице "Шифа" ликвидирован "снабженец" Маруана Иссы, Махмуда Дэйфа и Яхьи Синуара

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари объявил на проходившем в Тель-Авиве брифинге, что в ходе боев в больнице "Шифа" был ликвидирован Раад Табет, глава отдела кадров боевого крыла ХАМАСа и глава войск материально-технического обеспечения.

По данным израильских спецслужб, в Раад Табет отвечал за военное производство ХАМАСа; отвечал за проведение военных исследований и модернизацию вооружений.

Ликвидированный боевик в течение многих лет поддерживал прямую связь с Маруаном Иссой (ликвидирован ЦАХАЛом), главой военного крыла ХАМАСа Махмудом Дэйфом и Яхьей Синуаром.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение туннеля, тянувшегося с севера сектора до самого юга.