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Израиль

ЦАХАЛ: системой ПРО "Яалом" над Ливаном перехвачена воздушная цель

время публикации: 28 марта 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 18:36
ЦАХАЛ: системой ПРО "Яалом" над Ливаном перехвачена воздушная цель
Edi Israel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что некоторое время назад системой "Яалом" (Patriot) над территорией Ливана была перехвачена воздушная цель, которая, как полагают военные представляла угрозу для северных населенных пунктов Израиля.

Военные сообщают, что одна из противоракет израильской системы ПРО взорвалась в небе над Израилем. Военные специалисты расследуют инцидент.

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