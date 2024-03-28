Продолжается розыск террориста, обстрелявшего автомобиль и школьный автобус на 90-й трассе

Бойцы ЦАХАЛа продолжают розыск террориста или террористов, причастных к обстрелу автомобиля и школьного автобуса сегодня утром на 90-й трассе, около Аль-Уджи, к северу от Иерихона.

К операции привлечены значительные силы.

По состоянию на 14:30, о задержании подозреваемых не сообщается.

По словам свидетелей, террорист вел огонь из автомата Калашникова.

Водитель школьного автобуса Шимон Михайловский в эфире радиостанции "Кан Бет" сказал, что ему страшно представить последствия такого обстрела, если бы автобус не был бронированным.

Как сообщалось ранее, в результате теракта были ранены три человека – мужчина примерно 30 лет, состояние которого средней тяжести, мужчина 21 года с легкими огнестрельными ранениями конечностей и подросток 13 лет с легкими осколочными ранениями лица.

Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".