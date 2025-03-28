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Израиль

ЦАХАЛ подтверждает нанесение ударов по целям в Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 12:05
ЦАХАЛ подтверждает нанесение ударов по целям в Ливане
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в пятницу утром в ответ на ракетный обстрел приграничных районов Израиля были нанесены удары по целям террористической инфраструктуры на юге Ливана.

Ливанские источники сообщили ранее, что на трассе Барашит – Байт Яхун израильский БПЛА атаковал автомобиль. Одновременно артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Каакааия, Кфар-Кила и Йохмор.

В 07:50 система раннего предупреждения о ракетных обстрелах сработала в Кирьят-Шмоне, Тель-Хае, Мисгав-Аме и Маргалийот в Верхней Галилее. ЦАХАЛ сообщал, что были зафиксированы пуски двух ракет с территории Ливана в сторону Израиля. Одна ракета была перехвачена системой ПРО, вторая упала на ливанской территории. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

"Хизбалла" заявила, что привержена соглашению о прекращении огня и не имеет отношения к ракетному обстрелу.

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