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Израиль

ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании

Пресс-служба ЦАХАЛа
Полиция
Контрабанда
Вооружения
время публикации: 23 февраля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 17:20
ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и сотрудников полиции в субботу, 22 февраля, была предотвращена контрабандная поставка партии оружия в районе действия бригады "Бекаа и Амаким" на границе с Иорданией.

В ходе операции были изъяты примерно 15 единиц оружия типа М-16, которое предназначалось для криминальных элементов или террористических организаций и представляло угрозу для израильских граждан.

В сообщении подчеркивается, что службы безопасности продолжат совместную работу против контрабанды оружия и боеприпасов через границу с Иорданией и будут пресекать вооружение террористов и криминалитета.

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