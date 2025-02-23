ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и сотрудников полиции в субботу, 22 февраля, была предотвращена контрабандная поставка партии оружия в районе действия бригады "Бекаа и Амаким" на границе с Иорданией.

В ходе операции были изъяты примерно 15 единиц оружия типа М-16, которое предназначалось для криминальных элементов или террористических организаций и представляло угрозу для израильских граждан.

В сообщении подчеркивается, что службы безопасности продолжат совместную работу против контрабанды оружия и боеприпасов через границу с Иорданией и будут пресекать вооружение террористов и криминалитета.