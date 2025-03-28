ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ в последние часы атаковал штабы, военную инфраструктуру, пусковые ракетные установки и боевиков террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Ранее силы ЦАХАЛа атаковали в районе Дахия на юге Бейрута инфраструктуру для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла".

Террористы разместили эту инфраструктуру в центре района, где проживает гражданское население. Это еще один пример циничного использования террористической организацией граждан Ливана в качестве живого щита. ЦАХАЛ передал предупреждение об эвакуации населения перед атакой.

"Утренний обстрел района Верхней Галилеи является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и прямой угрозой для граждан Государства Израиль. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа. .

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия, осуществленную в ответ на утренний обстрел израильской территории из Ливана.

"В ответ на любую попытку причинить ущерб жителям Галилеи крыши домов в Дахии будут трястись. Мы обещали мир жителям Галилеи – так оно и будет", – сказал Кац.

Он обратился к ливанской армии, сказав: "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня – его обеспечим мы".

Президент Ливана Жозеф Аун в ходе своего визита во Францию назвал атаки сил ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии "нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного при участии Франции и США".

Аун заявил, что "международное сообщество должно заставить Израиль соблюдать соглашение, как того требует Ливан".

Президент Ливана также сообщил, что "есть основания утверждать, что "Хизбалла" не несет ответственности за ракетный обстрел приграничных районов Израиля. "Есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, расследование это выявит", – заявил Аун.

Между тем, террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара израильских ВВС по объектам на юге страны, погибли три человека.