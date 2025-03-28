Силы ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" для хранения дронов в Бейруте

Силы ЦАХАЛа атаковали в районе Дахия на юге Бейрута инфраструктуру для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла".

Террористы разместили эту инфраструктуру в центре района, где проживает гражданское население. Это еще один пример циничного использования террористической организацией граждан Ливана в качестве живого щита. ЦАХАЛ передал предупреждение об эвакуации населения перед атакой.

Утренний обстрел района Верхней Галилеи является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и прямой угрозой для граждан Государства Израиль. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения.