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Израиль

Силы ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" для хранения дронов в Бейруте

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 15:39
Силы ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" для хранения дронов в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Силы ЦАХАЛа атаковали в районе Дахия на юге Бейрута инфраструктуру для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла".

Террористы разместили эту инфраструктуру в центре района, где проживает гражданское население. Это еще один пример циничного использования террористической организацией граждан Ливана в качестве живого щита. ЦАХАЛ передал предупреждение об эвакуации населения перед атакой.

Утренний обстрел района Верхней Галилеи является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и прямой угрозой для граждан Государства Израиль. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения.

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