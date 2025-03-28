Нетаниягу: "То, что было до 7 октября, не повторится"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, комментируя атаку ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел израильской территории утром 28 марта: "Тот, кто ещё не понял новую ситуацию в Ливане, сегодня получил ещё один пример нашей решимости. Уравнение изменилось. То, что было до 7 октября, не повторится. Мы не допустим обстрелов наших населённых пунктов, даже периодических".

"Мы продолжим решительно обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, будем наносить удары против любой угрозы Государству Израиль в любой точке Ливана и обеспечим безопасное возвращение всех наших жителей на севере в свои дома", – сказал Нетаниягу.