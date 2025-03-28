x
28 марта 2025
|
последняя новость: 17:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 17:56
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "То, что было до 7 октября, не повторится"

Ливан
Биньямин Нетаниягу
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 17:52
Нетаниягу: "То, что было до 7 октября, не повторится"
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, комментируя атаку ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел израильской территории утром 28 марта: "Тот, кто ещё не понял новую ситуацию в Ливане, сегодня получил ещё один пример нашей решимости. Уравнение изменилось. То, что было до 7 октября, не повторится. Мы не допустим обстрелов наших населённых пунктов, даже периодических".

"Мы продолжим решительно обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, будем наносить удары против любой угрозы Государству Израиль в любой точке Ливана и обеспечим безопасное возвращение всех наших жителей на севере в свои дома", – сказал Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2025

Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 марта 2025

"Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести в "День Аль-Кудс"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 марта 2025

Президент Ливана осудил атаки ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2025

Силы ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" для хранения дронов в Бейруте