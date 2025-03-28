x
28 марта 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 16:38
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия

Ливан
Хизбалла
Правительство
время публикации: 28 марта 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 16:38

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия, осуществленную в ответ на утренний обстрел израильской территории из Ливана.

"В ответ на любую попытку причинить ущерб жителям Галилеи крыши домов в Дахии будут трястись. Мы обещали мир жителям Галилеи – так оно и будет", - сказал Кац.

Он обратился к ливанской армии, сказав: "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня – его обеспечим мы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 марта 2025

Президент Ливана осудил атаки ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2025

Силы ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" для хранения дронов в Бейруте