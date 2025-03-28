Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия
время публикации: 28 марта 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 16:38
Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия, осуществленную в ответ на утренний обстрел израильской территории из Ливана.
"В ответ на любую попытку причинить ущерб жителям Галилеи крыши домов в Дахии будут трястись. Мы обещали мир жителям Галилеи – так оно и будет", - сказал Кац.
Он обратился к ливанской армии, сказав: "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня – его обеспечим мы".