Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал атаку на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия, осуществленную в ответ на утренний обстрел израильской территории из Ливана.

"В ответ на любую попытку причинить ущерб жителям Галилеи крыши домов в Дахии будут трястись. Мы обещали мир жителям Галилеи – так оно и будет", - сказал Кац.

Он обратился к ливанской армии, сказав: "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня – его обеспечим мы".