"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Александром Труфановым

В качестве акции "психологического террора" группировка "Исламский джихад" опубликовала видео, на котором изображен похищенный в "черную субботу" 7 октября Александр Труфанов.

В этом видео он по требованию террористов обращается к "митингующим израильтянам" и анонсирует появление в ближайшие дни более подробного видеоролика.