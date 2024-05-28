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"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Александром Труфановым

время публикации: 28 мая 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 17:35
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Александром Труфановым
Фото предоставлено друзьями Саши Труфанова

В качестве акции "психологического террора" группировка "Исламский джихад" опубликовала видео, на котором изображен похищенный в "черную субботу" 7 октября Александр Труфанов.

В этом видео он по требованию террористов обращается к "митингующим израильтянам" и анонсирует появление в ближайшие дни более подробного видеоролика.

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