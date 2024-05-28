Пожар, возникший в Рафиахе после авиаудара ЦАХАЛа, не мог возникнуть по вине Израиля

По данным предварительного расследования пожара, возникшего в палаточном городке в Рафиахе после точечной ликвидации командиров ХАМАСа, возгорание не могло возникнуть только лишь благодаря примененному Израилем оружию.

Как сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, выступая перед журналистами на английском языке, этот пожар, по всей видимости, был вызван вторичной детонацией боеприпасов ХАМАСа.

Он подчеркнул, что для точечной ликвидации террористов были использованы самые маленькие ракеты для истребителей, каждая из которых несет всего 17 кг взрывчатки. Эти боеприпасы сотни раз использовались ВВС в ходе войны "Железные мечи", и никогда не происходило подобного.

"Мы изучаем возможность того, что оружие и боеприпасы, хранящиеся рядом с нашей целью, могли стать причиной возгорания", – отметил Хагари. Он сообщил также, что ХАМАС с "черной субботы" 7 октября действует в районе, где была осуществлена ликвидация, и ракетная установка ХАМАСа находилась всего в 47 метрах от места удара – а расположение палаточного городка для беженцев ХАМАСу прекрасно известно.

Также отмечается, что цель не находилась в гуманитарном районе Аль-Мауаси, где в основном сосредоточены перемещенные лица и куда ЦАХАЛ призывал жителей сектора Газы эвакуироваться, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

Как сообщалось ранее, удар с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен по цели в районе Таль ас-Султан на северо-западе Рафиаха. Были ликвидированы Ясин Рабийя, глава штаба Иудеи и Самарии в террористической группировке ХАМАС, а также член штаба Халид Наджар.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 30 погибших и множестве пострадавших в результате пожара после удара ЦАХАЛа по цели на северо-западе Рафаха, где располагался лагерь для перемещенных лиц. По какой причине возник пожар, не до конца ясно.