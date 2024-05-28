На праймериз в партии "Авода" убедительную победу одержал Яир Голан
время публикации: 28 мая 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 19:30
На праймериз в партии "Авода" победу одержал бывший депутат Кнессета от МЕРЕЦ Яир Голан. За него отдано 95,15% голосов.
За пост главы "Аводы" кроме Голана боролись: Итай Лешем, Узи Нагар и Ави Шакед.
Шакед, бизнесмен и давний активист партии "Авода", заявлял в ходе подготовки к праймериз, что стремится воспрепятствовать созданию единого левого блока, к формированию которого стремится Голан.
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