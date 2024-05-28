x
28 мая 2024
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2024
|
28 мая 2024
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На праймериз в партии "Авода" убедительную победу одержал Яир Голан

время публикации: 28 мая 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 19:30
Яир Голан
Tomer Neuberg/Flash90

На праймериз в партии "Авода" победу одержал бывший депутат Кнессета от МЕРЕЦ Яир Голан. За него отдано 95,15% голосов.

За пост главы "Аводы" кроме Голана боролись: Итай Лешем, Узи Нагар и Ави Шакед.

Шакед, бизнесмен и давний активист партии "Авода", заявлял в ходе подготовки к праймериз, что стремится воспрепятствовать созданию единого левого блока, к формированию которого стремится Голан.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

В "Аводе" проходят праймериз на пост лидера партии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

Объявлены имена четырех кандидатов на пост председателя партии "Авода"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2024

"Мы создаем демократический блок против Нетаниягу". Интервью с Яиром Голаном