На праймериз в партии "Авода" убедительную победу одержал Яир Голан

На праймериз в партии "Авода" победу одержал бывший депутат Кнессета от МЕРЕЦ Яир Голан. За него отдано 95,15% голосов.

За пост главы "Аводы" кроме Голана боролись: Итай Лешем, Узи Нагар и Ави Шакед.

Шакед, бизнесмен и давний активист партии "Авода", заявлял в ходе подготовки к праймериз, что стремится воспрепятствовать созданию единого левого блока, к формированию которого стремится Голан.