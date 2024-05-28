Юрсоветник правительства отменила решение Бен-Гвира вызвать генинспектора полиции на слушание

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, что его решение вызвать генерального инспектора полиции Коби Шабтая на слушание является незаконным и должно быть отменено.

"Совпадение во времени порождает серьезные опасения, что под видом деловых претензий вы хотите наказать генерального инспектора за то, что он выступил против вашего недопустимого вмешательства в работу полиции. Это вмешательство являлось нарушение вердикта БАГАЦа", – заявила Баарав-Миара.

В заявлении Баарав-Миары говорится также: "Есть основания опасаться, что таким образом вы пытаетесь запугать весь командный состав полиции".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил вечером 27 мая, что он вызвал генерального инспектора полиции Яакова Шабтая на слушания, по результатам которого он намерен рекомендовать правительству отправить Шабтая в отставку.

Слушания назначены на среду, 29 мая.

Каденция Яакова Шабтая на посту генинспектора полиции заканчивается 17 июля 2024 года.

Яаков Шабтай был вызван на слушания после того, как обратился к юридическому советнику правительства с жалобой на действия министра, который, по его словам, "вмешивается в разбор конкретных инцидентов" в работе сотрудников правоохранительных органов. Шабтай заявляет, что Бен-Гвир пытался вмешаться в расследование столкновений, имевших место на горе Мерон, между незаконно находившимися там ультраортодоксами и полицией.