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Израиль

Участники акции протеста в Тель-Авиве сообщают о десятках задержанных полицией

Полиция
Тель-Авив
Акции протеста
время публикации: 28 мая 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 23:19
Участники акции протеста в Тель-Авиве сообщают о десятках задержанных полицией
Erik Marmor/Flash90

Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве, посвященной "круглой дате" - 600 дням с начала войны. Десятки демонстрантов забаррикадировались в здании "Мецудат Зеэв", штаб-квартире "Ликуда".

Демонстранты требовали прекратить войну в Газе для осуществления сделки по освобождению заложников. Они заявляли, что намерены находиться под дверью кабинета Нетаниягу в штаб-квартире его партии 600 часов.

Примерно через три часа полиция начала применять силу для освобождения здания "Мецудат Зеэв" от демонстрантов.

Участники акции протеста сообщают о десятках задержанных. По предварительным данным, "за нарушение общественного порядка" задержаны около 60 человек.

На автобусах задержанных доставили в одно из отделений полиции в Тель-Авиве. Возле него собрались десятки демонстрантов, требуя освободить всех задержанных.

Пресс-служба полиции сообщила, что в Тель-Авиве задержаны десятки демонстрантов за нарушение общественного порядка и порчу имущества. В ходе столкновений с участниками беспорядков полицейский получил легкие травмы (ему медицинская помощь была оказана на месте, он не нуждался в госпитализации).

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