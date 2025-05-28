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Израиль

Пожар возле мошава Бен-Шемен, пожарные оттеснили огонь от Первого шоссе

время публикации: 28 мая 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:01
Пожар возле мошава Бен-Шемен, пожарные оттеснили огонь от Первого шоссе
Yonatan Sindel/Flash90

Около 16:00 произошло возгорание в лесу Бен-Шемен, рядом с Первым шоссе. Радиостанция "Кан Бет" передала, что пожарным удалось остановить продвижение огня в сторону оживленной автомобильной трассы и оттеснить пожар в сторону поселка Бен-Шемен.

Работу пожарных осложняют сильные порывы ветра, меняющего свое направление.

Около 19:00 пожарная служба сообщила о том, что возгорание находится под контролем.

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