Пожар возле мошава Бен-Шемен, пожарные оттеснили огонь от Первого шоссе
время публикации: 28 мая 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:01
Около 16:00 произошло возгорание в лесу Бен-Шемен, рядом с Первым шоссе. Радиостанция "Кан Бет" передала, что пожарным удалось остановить продвижение огня в сторону оживленной автомобильной трассы и оттеснить пожар в сторону поселка Бен-Шемен.
Работу пожарных осложняют сильные порывы ветра, меняющего свое направление.
Около 19:00 пожарная служба сообщила о том, что возгорание находится под контролем.