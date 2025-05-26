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Израиль

Разрастается пожар в Иерусалиме, пожарные не подпускают огонь к "Яд ва-Шем"

Иерусалим
Пожары
время публикации: 26 мая 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 16:48
Разрастается пожар в Иерусалиме, пожарные не подпускают огонь к "Яд ва-Шем"
Chaim Goldberg/Flash90

Множество пожарных команд действуют в районе лесного пожара в иерусалимском районе Яфэ-Ноф: пожар распространяется на два участка, к его тушению привлечена пожарная авиация.

Пожарные расчеты стараются сдерживать огонь, чтобы не подпустить его распространения в сторону жилых домов, городской инфраструктуры и мемориального комплекса "Яд ва-Шем".

В район направлен вертолет для оценки ситуации с воздуха.

Полиция принимает участие в работе над тушением пожара, к жителям района обратились с просьбой закрыть окна и не выходить из домов из-за высокой концентрации дыма. Жители первой линии домов эвакуированы.

Отмечается, что тушение пожара осложнено сложными условиями и переменным ветром.

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