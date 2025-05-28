Посольство Турции покидает историческое здание на улице а-Яркон в Тель-Авиве

Турция была первой мусульманской страной, признавшей Израиль, и еще в 1950 году направившей в Тель-Авив своего официального представителя.

Трехэтажное здание посольства Турции в Тель-Авиве располагается на улице а-Яркон 202 в Тель-Авиве, напротив отеля Hilton. Турция арендовала здание посольства у частной компании, которая продала его в 2009 году иностранному предпринимателю.

В 2012 году Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила план превращения здания посольства в отель.

Сейчас в Израиле нет посла Турции. Предыдущий был отозван и ушел на пенсию, новый так и не назначен из-за кризиса в турецко-израильских отношениях. Несмотря на это, работники посольства начали переезд из исторического здания на новое место, сообщает "Глобс". Впрочем, переезд будет недалеким – новое здание посольства будет расположено на улице Мапу, идущей от улицы а-Яркон параллельно улице Фришман.