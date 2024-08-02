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Посольство Турции опустило флаг в знак траура по Исмаилу Ханийе. Диппредставитель вызван в МИД

время публикации: 02 августа 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 13:02
Посольство Турции опустило флаг в знак траура по Исмаилу Ханийе. Диппредставитель вызван в МИД
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр иностранных дел Исраэль Кац пригласил для разъяснительной беседы заместителя посла Турции в Израиле после того, как на здании дипломатического представительства Турции на улице а-Яркон в Тель-Авиве турецкий флаг был спущен на половину высоты в знак траура по Исмаилу Ханийе.

"Если представители посольства хотят оплакивать мегатеррориста Ханийю – пусть возвращаются в Турцию и скорбят там вместе с Эрдоганом, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и поддерживает ее зверства", – написал Исраэль Кац в своем официальном аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

"Для Государства Израиль неприемлемо выражение участия в трауре по убийце масштаба Исмаила Ханийи, который стоял во главе террористической организации ХАМАС, совершившей изнасилования и убийства 7 октября, и который возносил благодарственные молитвы и желал убийцам успеха, наблюдая за ужасающими кадрами резни на экране телевизора", – подчеркнул министр иностранных дел.

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