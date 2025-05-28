Отчет ЦАХАЛа о боях за кибуц Керем-Шалом: планы убийств и похищений людей были сорваны

ЦАХАЛ опубликовал отчет о расследовании боев в кибуце Керем-Шалом в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Ранее результаты внутриармейского расследования были представлены общине кибуца, семьям похищенных и семьям погибших. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите района Керем-Шалом. Наряду с этим, действовавшие в секторе военнослужащие героически защищали кибуц в течение всего дня и остановили десятки террористов. Расследованием также установлено, что бойцы отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"), медицинская бригада кибуца и группа экстренных ситуаций ("цевет хирум") действовали мужественно и стремились к контакту с противником. Действия "китат коненут" наряду с действиями ЦАХАЛа сорвали планы террористов по похищению и убийству жителей Керем-Шалом.

В боях в кибуце Керем-Шалом и за его пределами погибли шестеро военнослужащих, были ранены девять бойцов и гражданский.

Расследованием было установлено, что кибуц атаковали около сотни террористов несколькими волнами атак. Военнослужащие ликвидировали десятки террористов в районе кибуца Керем-Шалом. Несмотря на то, что террористы смогли прорваться на территорию кибуца, охраняющие населенный пункт бойцы "китат коненут" смогли отбить атаку и ликвидировать девять боевиков. Домам кибуца был нанесен серьезный ущерб, и процесс их восстановления до сих пор не завершен.

Расследование проводилось под руководством полковника Эйлона Переца специальной следственной группой. Оно продолжалось более года и включало в себя беседы и показания жителей кибуца Керем-Шалом, действовавших в том районе военнослужащих и бойцов "китат коненут" и членов группы экстренных ситуаций. В рамках расследования были собраны тысячи различных материалов с целью установления максимально четкой и точной картины развития событий. Члены следственной группы изучили записи переговоров сотрудников служб безопасности, записи переговоров бойцов "китат коненут" (с их разрешения), а также дополнительные разведывательные материалы. Были также собраны видеозаписи камер наружного наблюдения, данные с наблюдательных центров и проведена реконструкция боев.

Речь идет о внутреннем оперативном военном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении и ведении боем и действиях военнослужащих и сотрудников служб безопасности. Бои в кибуце Керем-Шалом были одним из десятков очагов боев внезапной атаки 7 октября. Проникновение тысяч террористов через десятки мест прорыва в десятки очагов боев одновременно стало основным фактором, затруднившим для сил безопасности быстрое прибытие к очагам сражений. Этот вопрос, который был поднят различными расследованиями, изучается на уровне форума Генерального штаба ЦАХАЛа.

Накануне внезапной террористической атаки в районе кибуца Керем-Шалом действовал 934-й батальон бригады "Нахаль", который был основной оборонной боевой группой в районе.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, включая кибуц Керем-Шалом и военные позиции в районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль на транспортных средствах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор и находившиеся в нем военнослужащие секторальнрого батальона оказались под хорошо организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Хронология событий, установленная следственной группой

Первый этап: начало атаки на кибуц (с 06:29 до 06:56)

В 06:34, после ракетной тревоги "Цева Адом", в кибуц была направлена группа военнослужащих из разведывательного батальона "Нахаль" для его защиты. Около 06:40 в кибуц Керем-Шалом также направились машины командной группы командира батальона, командира роты и командира роты поддержки с целью защиты кибуца.

В 06:42 было получено первое сообщение о террористах, приближающихся к разделительному заграждению рядом с кибуцем. В связи с этим на доминирующую позицию к востоку от кибуца Керем-Шалом был отправлен танк, который начал стрельбу по террористам.

Несколько минут спустя был активирован отряд быстрого реагирования кибуца Керем-Шалом.

В 06:46 наблюдательницы и военнослужащие секторального батальона обнаружили рядом с кибуцем примерно 20 террористов, и было объявлено о террористической атаке на населенный пункт. На этом этапе три машины командиров начали патрулировать территорию кибуца и его окрестности, чтобы составить картину ситуации и обнаружить террористов. Затем командир батальона приказал двум командирам рот защищать кибуц вместе с "китат коненут" и размещенной в кибуце группой его защиты, а сам в 06:56 отправился на помощь роте "Суфа" – где погиб в бою.

Второй этап: первая волна атаки на кибуц (с 06:56 до 09:33)

В 07:00 начался первый бой за кибуц. Он продолжался около получаса и велся в трех основных местах.

Первое столкновение произошло между командной группой роты "Керем Шалом" к западу от кибуца. Военнослужащие на окружной дороге столкнулись с десятками террористов, и на месте началась перестрелка, в ходе которой один из бойцов был убит, а командир взвода и водитель были ранены.

Через несколько минут координатор безопасности кибуца, бойцы группы защиты населенного пункта и командная группа командира роты поддержки столкнулись с террористами, пытавшимися проникнуть в юго-западную часть кибуца. Началась перестрелка, в ходе которой командир и еще один боец были ранены, однако им удалось ликвидировать террористов и отбить атаку в этом районе.

В это время командир роты вел перестрелку с большим количеством террористов, он вызвал командира роты поддержки для помощи. Командир роты поддержки эвакуировал бойцов командира роты "Керем Шалом" после завершения боя в юго-западной части кибуца, и вместе с ними в 07:34 отправился в военный лагерь "Амитай" за подкреплением и боеприпасами, чтобы вернуться к бою в кибуце.

Одновременно с этими событиями террористы начали проникать на территорию кибуца Керем-Шалом через брешь, пробитую ими в заборе, они начали обстреливать дома жителей кибуца. Вскоре начались перестрелки между боевиками и прибывшими к месту проникновения бойцами "китат коненут", в 07:30 бой завершился после ликвидации семи террористов.

В 08:30 несколько террористов прибыли в район между воротами кибуца и его южной частью, бойцы открыли по ним огонь и ликвидировали их. Когда они сообщили о проникновении террористов, на южную позицию охраны были отправлены два дополнительных бойца для ее усиления.

После этого примерно час активных боевых действий не было, и находившиеся в кибуце военнослужащие проводили зачистку кибуца Керем-Шалом и размещались в районе. В двух случаях бойцы разведывательного подразделения "Нахаль" заметили рядом с кибуцем террористов и обстреляли их, но бой не начался.

Третий этап: вторая волна атаки на кибуц, продолжение боев в Керем-Шалом (с 09:33 до 11:30)

Примерно в 09:33 бойцы "китат коненут" были вызваны в восточную часть кибуца, где в районе кибуцной станции солнечной энергии были обнаружены террористы. Бойцы отряда быстрого реагирования вступили в перестрелку с террористами, находившимися у забора кибуца за его пределами и ликвидировали их. Однако несколько террористов прошли через станцию солнечной энергии к воротам кибуца. Охранявшие ворота военнослужащие открыли по ним огонь.

В 10:10 самолет ВВС ЦАХАЛа прибыл к кибуцу и начал атаковать десятки террористов, находившихся в районе птичников в западной части Керем-Шалом, в районе солнечной электростанции и вдоль дороги, ведущей к забору. Атаки остановили нападение террористов с восточного направления и заставили их отступить.

В 10:25 бойцы "китат коненут" были вызваны к дому на северо-западе кибуца: жители дома, которые заперлись в защищенной комнате ("мамаде"), услышали рядом голоса людей, говорящих по-арабски. Вскоре выяснилось, что террористы уже находятся в доме и пытаются вытащить людей из защищенной комнаты. Они взорвали дверь "мамада", в результате чего отец семейства был тяжело ранен.

Одновременно с этим террористы, находящиеся за пределами кибуца, начали обстреливать бойцов "китат коненут" возле дома. Начались перестрелки бойцов отряда быстрого реагирования с двумя террористами, засевшими в доме, и с террористами, находившимися за пределами кибуца. В ходе перестрелки два бойца "китат коненут" были убиты, оставшиеся члены отряда быстрого реагирования уничтожили двоих находившихся в доме боевиков и эвакуировали семью из дома.

После эвакуации семьи продолжались перестрелки между бойцами "китат коненут" и охранявшими кибуц военнослужащими "Нахаль" с террористами, находившимися возле кибуца. Благодаря этому дополнительные проникновения террористов в кибуц удалось предотвратить. В боях в результате взрыва был тяжело ранен боец "китат коненут".

В 11:15 наблюдательницы обнаружили группу из шести террористов рядом с забором кибуца в северо-западной его части. К месту были направлены два самолета ВВС ЦАХАЛа, которые ликвидировали нескольких боевиков и заставили остальных отступить.

Примерно до 11:30 продолжались перестрелки с террористами за пределами ограды кибуца, параллельно с этим отряд быстрого реагирования эвакуировал раненых, которым оказывали помощь проживающие в кибуце фельдшеры и гостивший в Керем-Шалом врач.

Третий этап: прибытие в кибуц подкрепления, зачистка Керем-Шалом и эвакуация его жителей (с 11:30 до раннего утра 8 октября)

В 11:34 к воротам кибуца прибыл танк и начал патрулировать вокруг него. Полчаса спустя танк вошел в кибуц, его сопровождали бойцы "китат коненут".

Примерно в 13:20 командир бригады "Паран", координатор безопасности кибуца Керем-Шалом и военнослужащие из группы подкрепления 450-го батальона объединились, и через четверть часа в кибуце были развернуты бойцы 450-го батальона, прибывшие для подкрепления. Они зачистили кибуц.

В 14:10 по кибуцу был выпущен залп из четырех минометных снарядов, в результате взрыва погиб боец 450-го батальона и еще двое были ранены.

Несколько минут спустя был обнаружен террорист, пытавшийся прорваться в кибуц с западного направления. Бойцы "Нахаль" открыли по нему огонь, после чего террориста ликвидировал танк.

В ночь между 7 и 8 октября была проведена эвакуация жителей кибуца. В течение недели после эвакуации в районе кибуца произошли еще несколько боестолкновений.

Основные выводы расследования боев в кибуце Керем-Шалом:

1. ЦАХАЛ не справился с задачей по защите района Керем-Шалом и населения этого района.

2. Функционирование военных структур – дивизия "Газы" в течение нескольких часов была недееспособна, система командования и управления сектором рухнула в результате гибели командира южной бригады. Из-за этого деятельность штаба южной бригады и штаба батальона не функционировала должным образом в первые часы атаки.

3. Командование и управление – рано утром 7 октября была повреждена цепочка командования от уровня отделения до южной бригады, что привело к серьезным трудностям в проведении контратак и к отсутствию координации в защите населенных пунктов, включая Керем-Шалом.

4. Объем нападения – Израиль был атакован по всей ширине сектора дивизии Газы, только в районе Керем-Шалом террористы проникли на территорию страны через 11 брешей в разделительном заграждении. Этот факт существенно затруднил прибытие подкрепления и защиту населенных пунктов. Начавшаяся параллельно с атакой на кибуц атака на военный лагерь "Амитай" помешала роте Керем-Шалом и резервной роте выйти на защиту населенных пунктов.

5. Действия военнослужащих – военнослужащие разведывательного подразделения "Нахаль", танковые экипажи, наблюдательницы, командиры командной группы батальона, бойцы "китат коненут" и ВВС в течение дня действовали героически, мужественно и профессионально против нескольких волн атакующих террористов. Командные группы отбили основную атаку террористов на юго-западе кибуца во время первой волны атаки, бойцы стремились к контакту с противником и мужественно сражались, некоторые из них были убиты и ранены при защите кибуца Керем-Шалом.

Решение командира 934-го батальона сосредоточить усилия на защите Керем-Шалом задержало атаку на кибуц и уменьшило количество террористов, которым удалось проникнуть на территорию населенного пункта в первой волне атаки.

Параллельная с нападением на кибуц атака военного лагеря "Амитай" помешала роте "Керем-Шалом" и резервной роте выйти на защиту населенного пункта.

6. Действия ВВС – оперативная деятельность ВВС с упором на боевые вертолеты привели к уничтожению множества террористов вокруг кибуца и на подходах к нему, что значительно уменьшило нанесенный кибуцу ущерб. Однако боевой порядок ВВС был недостаточным по отношению к масштабу атаки.

7. Команда экстренной ситуации кибуца действовала эффективно, помогала эвакуировать раненых и оказывать им помощь, передавала сообщения о погибших и помогала в эвакуации жителей кибуца. Однако следствием было установлено, что "цевет хирум" должна была проинформировать жителей кибуца в реальном времени о проникновении террористов на территорию населенного пункта.

8. Следственная группа считает необходимым отметить похвальные действия координатора безопасности кибуца и бойцов "китат коненут", а также действия находившихся в районе Керем-Шалом военнослужащих, которые мужественно сражались, стремились к бою и отбивали террористов волна за волной. Их действия предотвратили более серьезный ущерб и сорвали план террористов по убийствам и похищениям жителей Керем-Шалом.

9. Следственная группа отметила, что действия санитаров и врача в кибуце Керем-Шалом достойны всяких похвал, им удалось спасти жизни людей.