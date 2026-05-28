Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 28 мая, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь на севере страны.

В Иерусалиме – 14-24 градуса, в Тель-Авиве – 20-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 18-29, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-25, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу – переменная облачность, температура без существенных изменений. В субботу-среду ожидается постепенное повышение температуры.