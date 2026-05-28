28 мая 2026
последняя новость: 06:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ВВС Израиля атаковали цели на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
время публикации: 28 мая 2026 г., 05:57 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 06:45
Утром 28 мая ВВС Израиля атаковали объекты "Хизбаллы" в Тире, на юго-западе Ливана.

Перед атакой ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей ряда районов Тира о необходимости срочной эвакуации.

Минувшей ночью, как сообщают ливанские источники, ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Сайде (Сидоне), не менее четырех убитых, ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Аль-Хании, около Сайды (Сидона), на юге Ливана, а также БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на шоссе Адлун недалеко от Наби Сари, на юге Ливана.

Около полуночи ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию в Тире, на юге Ливана.

