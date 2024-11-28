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Израиль

Предъявлены обвинения одному из участников нападения на генерал-майора Ави Блота в Хевроне

Суд
Иудея и Самария
время публикации: 28 ноября 2024 г., 00:40 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 00:45
Предъявлены обвинения одному из участников нападения на генерал-майора Ави Блота в Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

В суд передано обвинительное заключение против 19-летнего жителя Пардес-Ханы в связи с нападением на командующего Центральным военным округом Ави Блота в Хевроне.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Кедем Ям Азулай обвиняется в нападении на должностное лицо и сотрудника полиции, находившихся при исполнении обязанностей, а также в сознательном причинении имущественного ущерба.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября, когда в Хевроне находились еврейские паломники. Командующий округом Ави Блот вместе с другими офицерами обходил территорию, когда, согласно материалам обвинения, в районе площади Гросс их окружила толпа евреев. Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес военных, преграждали им дорогу и проявляли агрессию. Прибывший на место происшествия командир бригады "Иегуда" Шахар Баркай и члены его оперативного штаба, оттеснили толпу, одновременно с этим пограничная полиция взяла в кольцо Блота, чтобы препятствовать нападению на него.

В обвинительном заключении указывается, что Кедем Ям Азулай не только участвовал в нападении на Блота, но и оказывал сопротивление пограничникам при задержании, он продолжил буйствовать и крушить мебель в отделении полиции.

В ходе этого инцидента были задержаны пятеро участников беспорядков. Спустя два дня организация "Хонену" сообщила, что суд освободил трех из пяти подозреваемых.

Израиль
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