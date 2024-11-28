В результате ДТП в Ашкелоне пострадали два человека

На улице Рафаэля Эйтана в Ашкелоне автомобиль врезался в бетонные блоки, находившиеся на обочине. В результате удара автомобиль превратился в груду металла, потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавших из машины.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии пострадали два человека: состояние 26-летнего мужчины тяжелое, 22-летний мужчина получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай".