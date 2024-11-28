Армия Ливана обвинила Израиль в нарушении соглашений, ответ ЦАХАЛа

Командование Армии Ливана распространило заявление, в котором обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

"27 и 28 ноября 2024 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня, армия Израиля несколько раз его нарушала, вторгаясь в воздушное пространство и нанося удары по территории Ливана", – говорится в заявлении.

Пресс-служба Армии обороны Израиля обвинила террористическую организацию "Хизбалла" в нарушении соглашений и сообщила о предпринятых действиях для устранения угрозы:

На юге Ливана, на объекте террористической инфраструктуры "Хизбаллы", с которого в прошлом месяце был осуществлен запуск десятков ракет, были замечены двое боевиков. Они были ликвидированы с помощью беспилотника.

Во второй половине дня 28 ноября самолет ВВС ЦАХАЛа нанес удар по объекту "Хизбаллы" с ракетами средней дальности. Операция была проведена после того, как на объекте была зафиксирована активность боевиков.

Силы ЦАХАЛа предпринимают усилия для выдворения боевиков из "закрытой зоны" на юге Ливана.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что израильские военные по-прежнему действуют на юге Ливана.