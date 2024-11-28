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Израиль

По оценке ЦАХАЛа, за 14 месяцев боев уничтожено 3500 боевиков "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 ноября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 18:46
По оценке ЦАХАЛа, за 14 месяцев боев уничтожено 3500 боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Согласно оценке ЦАХАЛа, за последние 14 месяцев боев было уничтожено около 3500 боевиков шиитской террористической организации "Хизбалла", большинство из них – во время наземной операции в Южном Ливане с конца сентября.

Как отмечает The Times of Israel, количество боевиков, серьезно раненых и недееспособных, по меньшей мере, вдвое выше – около 7000 человек.

В ЦАХАЛе полагают, что "Хизбалла" значительно ослаблена, но не уничтожена, и она все еще сохраняет около половины своего базового потенциала.

В Армии Обороны Израиля подчеркивают, что агрессивно обеспечивают соблюдение условий прекращения огня и предотвращают перевооружение "Хизбаллы" и восстановление террористической инфраструктуры на юге Ливана.

Израиль
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