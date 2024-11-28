Герци А-Леви: "Хизбалла" пошла на соглашение от слабости и безысходности

Командующий генеральным штабом ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел в четверг, 28 ноября, совещание по оценке ситуации с генералами Генштаба.

Он заявил, что вступившее в силу днем ранее соглашение стало результатом многих месяцев напряженных и упорных боев, особенно трех последних месяцев наземной операции на юге Ливана.

"Мы добились значительных достижений в Ливане благодаря очень интенсивной работе, ликвидировали все высшее руководство "Хизбаллы" и командиров группировки, начиная с Джауада Уисама ат-Тауиля, который был ликвидирован в январе, – заявил А-Леви. – И теперь мы переходим к новому этапу. "Хизбалла" пошла на это соглашение из безысходности и слабости. И мы будем так же решительно обеспечивать его соглашение, любое нарушение будет пресекаться огнем, очень жестко".

Глава Генштаба подчеркнул, что жители севера Израиля хотят видеть решимость ЦАХАЛа, которая позволит им вернуться домой. "Это наш долг перед ними и перед самими собой, но прежде всего – это наш долг перед жителями севера, поэтому мы будем действовать жестко и решительно", – заключил он.