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Израиль

На футбольной площадке в Петах-Тикве у одного из игроков остановилось сердце

Мада
время публикации: 28 ноября 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 21:44
На футбольной площадке в Петах-Тикве у одного из игроков остановилось сердце
Пресс-служба МАДА

Вечером в диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступил вызов с футбольного поля в Петах-Тикве, где во время игры один из взрослых игроков потерял сознание из-за проблем с сердцем. До приезда "скорой" первую помощь игроку начал оказывать тренер.

Пресс-служба МАДА сообщает, что недалеко от спортивной площадки находилась бригада "скорой помощи", с помощью дефибриллятора удалось вновь "запустить" сердце мужчины.

На реанимационной машине мужчина (примерно 48 лет) был доставлен в больницу "Бейлинсон". На момент прибытия в больницу пациент находился в сознании.

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