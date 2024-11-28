На футбольной площадке в Петах-Тикве у одного из игроков остановилось сердце

Вечером в диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступил вызов с футбольного поля в Петах-Тикве, где во время игры один из взрослых игроков потерял сознание из-за проблем с сердцем. До приезда "скорой" первую помощь игроку начал оказывать тренер.

Пресс-служба МАДА сообщает, что недалеко от спортивной площадки находилась бригада "скорой помощи", с помощью дефибриллятора удалось вновь "запустить" сердце мужчины.

На реанимационной машине мужчина (примерно 48 лет) был доставлен в больницу "Бейлинсон". На момент прибытия в больницу пациент находился в сознании.