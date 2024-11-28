Даниэла Вайс утверждает, что регулярно бывает в Газе для поиска места под еврейские поселения

Правая активистка, председатель движения "Нахала" Даниэла Вайс в интервью телеканалу "Кешет-12" заявила, что с начала войны регулярно посещает сектор Газы, "один или два раза в неделю". По ее словам, она должна "ознакомиться с местностью", поскольку ее цель – возвращение поселений в Газу.

На вопрос журналиста о том, с кем были согласованы визиты в "закрытую военную зону", она ответила: "С моей совестью и моими товарищами по движению "Нахала".

По информации телеканала, в четверг, 28 ноября, сектор Газы посетил министр жилищного строительства от партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф. Он сфотографировался в районе "коридора Ницарим" вместе с активистами движения "Нахала" и Даниэлой Вайс. В ходе этого визита министр заявил, что "еврейские поселения станут ответом на резню 7 октября".

Комментируя сюжет, показанный по 12-му каналу, из пресс-службы Армии обороны Израиля сообщили, что армии неизвестно о визитах Даниэлы Вайс в сектор Газы, они не были одобрены. "Если подтвердится, что это происходило (что является нарушением всех процедур), будут предприняты меры", – говорится в комментариях армии.