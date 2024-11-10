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Умер известный украинский боксер

время публикации: 10 ноября 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 18:17
Умер известный украинский боксер
AP Photo/Sergei Chuzavkov

9 ноября на 46-м году жизни умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков, сообщают украинские и польские СМИ.

Недавно он перенес сложную операцию на сердце.

Он был обладателем поясов WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

Вячеслав Узелков - победитель юниорского чемпионата Европы 1997 года, бронзовый призер чемпионата мира 2001 года. серебряный призер чемпионата Европы 2002 года.

На профессиональном ринге он провел 34 боя. в 30 победил.

В 2010 году он проиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBA Бейбуту Шуменову (Казахстан).

Последний бой Вячеслав Узелков провел в апреле 2014 года.

По окончании спортивной карьеры он стал телеведущим.

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