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Израиль

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Рамле, в результате которого погибли две женщины

Полиция
Убийства
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:49
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Рамле, в результате которого погибли две женщины
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании в Лоде 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в причастности к убийству двух женщин в результате подрыва их автомобиля в Рамле.

Машина была подорвана около 17:00 на шоссе 200 у въезда на улицу Моше Аренс в Рамле.

Задержанный будет доставлен в суд для оформления продления срока содержания его под стражей.

Жертвами подрыва автомобиля стали Уафа Мусарати (49) и ее дочь Сэнди (20).

Израиль
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