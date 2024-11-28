Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Рамле, в результате которого погибли две женщины

Полиция сообщает о задержании в Лоде 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в причастности к убийству двух женщин в результате подрыва их автомобиля в Рамле.

Машина была подорвана около 17:00 на шоссе 200 у въезда на улицу Моше Аренс в Рамле.

Задержанный будет доставлен в суд для оформления продления срока содержания его под стражей.

Жертвами подрыва автомобиля стали Уафа Мусарати (49) и ее дочь Сэнди (20).