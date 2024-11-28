Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Рамле, в результате которого погибли две женщины
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:49
Полиция сообщает о задержании в Лоде 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в причастности к убийству двух женщин в результате подрыва их автомобиля в Рамле.
Машина была подорвана около 17:00 на шоссе 200 у въезда на улицу Моше Аренс в Рамле.
Задержанный будет доставлен в суд для оформления продления срока содержания его под стражей.
Жертвами подрыва автомобиля стали Уафа Мусарати (49) и ее дочь Сэнди (20).
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