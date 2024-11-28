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Израиль

На юге Ливана ЦАХАЛ открыл огонь по подозреваемым в нарушении соглашения

Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:42
На юге Ливана ЦАХАЛ открыл огонь по подозреваемым в нарушении соглашения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о проникновении подозреваемых, в том числе – на автомобилях, в районы на юге Ливана. Речь идет о нарушении соглашения, и в их направлении был открыт огонь.

В заявлении подчеркивается, что израильская армия продолжает занимать позиции на юге Ливана и обеспечивает соблюдение условий соглашения о прекращении огня.

27 ноября пресс-секретарь Армии Обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари напомнил, что ЦАХАЛ занимает позиции на юге Ливана, в деревнях и в районах, из которых будет затем произведен постепенный вывод войск в соответствии с условиями соглашения.

"ЦАХАЛ действует решительно, в ответ на любое нарушение последует атака", – заявил он.

Израиль
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