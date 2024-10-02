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Израиль

Насилие в арабском секторе: мужчина тяжело ранен в Джиср аз-Зарке

время публикации: 02 октября 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 19:41
Насилие в арабском секторе: мужчина тяжело ранен в Джиср аз-Зарке
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 30 лет получил тяжелые ранения в результате нападения на улице Ибн Сина в Джиср аз-Зарке.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего отправили в больницу "Гилель-Яфэ" в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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