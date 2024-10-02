Насилие в арабском секторе: мужчина тяжело ранен в Джиср аз-Зарке

Мужчина в возрасте около 30 лет получил тяжелые ранения в результате нападения на улице Ибн Сина в Джиср аз-Зарке.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего отправили в больницу "Гилель-Яфэ" в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.