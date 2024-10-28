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Израиль

Итамар Бен-Гвир о призыве ультраортодоксов: "Принуждение не поможет"

время публикации: 28 октября 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 13:39
Итамар Бен-Гвир о призыве ультраортодоксов: "Принуждение не поможет"
Arie Leib Abrams/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил на заседании фракции "Оцма Иегудит" и прокомментировал скандал вокруг закона о призыве. "Прежде всего, надо обеспечить получение резервистами всех возможных льгот и привилегий. В то же время, мы в полиции открываем возможности для интеграции ультраортодоксов", - сказал он.

"Не думаю, что принуждение поможет. Я не видел ни одного ультраортодокса, который призвался благодаря принуждению", - сказал министр.

Бен-Гвир подверг критике министра финансов Бецалеля Смотрича. "Если для него солдаты, которые рисковали жизнью, спасая жизни других, а также солдаты, которые принимали участие в оборонных и атакующих действиях, не являются бойцами, он совершает грубую ошибку", - заявил он. Эти слова Бен-Гвира касаются дифференциации льгот, предусмотренных министром финансов.

Израиль
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