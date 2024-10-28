Тактик Нетаниягу. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний выпуск посвящен премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, которому недавно исполнилось 75 лет и который, с перерывами, занимает пост главы правительства более 17 лет.

Своеобразным подарком к юбилею Нетаниягу стала успешная операция ВВС ЦАХАЛа, в ночь на 26 октября атаковавших военные объекты в Иране. Премьер-министр не оставляет надежды вернуть себе титул "господин безопасность", который был утрачен им после трагических событий 7 октября 2023 года. Нетаниягу задолго до многих других говорил, что режим аятолл в Иране – это "современная Германия 1938 года".

В комментарии отмечается, что Нетаниягу в ходе своей длительной карьеры на посту главы правительства Израиля предпочитал тактические действия – стратегическим решениям. Так, он отказывался вести переговоры с Палестинской администрацией, декларировавшей стремление к созданию независимого арабского государства Палестина, но при этом голосовал за эвакуацию евреев из Газы и не принимал никаких решений по судьбе Иудеи и Самарии. Нетаниягу вообще не любит принимать окончательных решений, отмечает комментатор.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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