В Кнессете обсудили проблему репатриации Бней-Менаше: в Индии им грозит опасность

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила в первый день зимней сессии парламента вопрос о репатриации представителей общины Бней-Менаше из Индии, который рассматривается в рамках законопроекта бюджета на 2025 год.

Представитель министерства алии и интеграции, заместитель гендиректора министерства Моше Пинес сообщил, что на репатриацию 500 представителей Бней-Менаше, по расчетам ведомства, необходимо 22 миллиона шекелей, на репатриацию 1000 человек – 44 миллиона шекелей.

Если в прошлом представители общины Бней-Менаше оставались в центрах абсорбции в течение 75 дней, по новым предложениям министерства алии и интеграции они будут проводить в центрах абсорбции до полугода. В центрах абсорбции будут также работать религиозные судьи, которые будут проводить процесс гиюра (обращения в иудаизм) для Бней-Менаше.

Представитель системы гиюра раввин Иегуда Амит сообщил, что раввинат отправлял специальную комиссию в Индию для проверки готовности Бней-Менаше к гиюру: тогда речь шла о 1000 будущих репатриантов. Организация "Шавей Исраэль" подготовила списки из 2900 Бней-Менаше: в список включены люди, имеющие в Израиле родственников первой степени родства.

Председатель комиссии Одед Форер, резюмируя заседание, подчеркнул, что проблема репатриации Бней-Менаше крайне важна, особенно учитывая ситуацию в сфере безопасности в Индии. Он отметил, что в сотрудничестве с организацией "Шавей Исраэль" и Еврейским агентством Сохнут государство может изыскать необходимые на эти цели средства.